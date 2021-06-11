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Британские ученые создали искусственный паучий шелк для замены одноразового пластика

Наука
Британские ученые создали искусственный паучий шелк для замены одноразового пластика
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Лондон, 11 июня. Специалисты из Кембриджского университета в Великобритании разработали похожий на паучий шелк материал, который может стать заменой одноразовому пластику.

Ученые создали полимерную пленку, которая обладает свойствами паучьего шелка — одного из самых прочных материалов в природе. Для этого исследователи применили совершенно новый подход к комбинации растительных белков, чтобы сымитировать шелк на молекулярном уровне.

Разработка пригодна для использования в домашнем компостировании. Кроме того, этому материалу не требуются химические модификации естественных строительных блоков, в связи с чем он не представляет опасности для природы и может разлагаться безопасным путем.

Американские деятели науки тем временем разработали специальный материал и технологию для увеличения разрешения обычного светового микроскопа. Такой метод оказался очень прост и удобен в использовании.

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