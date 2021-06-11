Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 20:52
20:51
Армия
В ЛНР объяснили обострение ситуации в Донбассе визитом Зеленского
20:51
Общество
Володин поддержал инициативу о запрете суррогатного материнства для иностранцев
20:50
Политика
Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США
20:48
Весь мир
Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки
20:47
Экономика
Тбилиси уличили в обмане грузин при помощи проектов КНР
20:46
Армия
В Дании хотят возложить ответственность на РФ за «нарушение воздушного пространства»
20:45
Экономика
Уровень пессимизма глав российских компаний побил антирекорд
20:43
Политика
Путешествие Тихановской по Европе продолжает обрастать скандалами
20:43
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: обращение за помощью к России стало залогом мира в ЦАР
20:43
Спорт
Суперкомпьютер предрек сборной Украины поражение на Евро-2020
Все новости

Народный флешмоб «Русь танцевальная» организуют в 50 городах ко Дню России

Общество
Народный флешмоб «Русь танцевальная» организуют в 50 городах ко Дню России
gov-murman.ru  /  Правительство Мурманской области

Москва, 11 июня. Фестиваль «Русь танцевальная» представляет собой целый конкурс мероприятий, который завершится всеобщим народным флешмобом. Он приурочен ко Дню России.

Российская молодежь в седьмой раз проведет фестиваль «Русь танцевальная». Этот проект охватывает практически все субъекты России и несколько иностранных государств, например, Аргентину и Японию. В этом году мероприятие также состоится: в 13:00 по московскому времени по всей стране будут исполнены танцы под народные мотивы. Информационным партнером мероприятия выступает Медиагруппа «Патриот».

Участие примут жители 50 городов страны, в том числе и артисты народного инклюзивного театра «Параллели» в Липецке. Музыку для флешмоба создал ансамбль «ДивоГрад» из Санкт-Петербурга. Хореография танца представляет особенности разных национальных особенностей русской пляски. Культурное богатство России отразят и в костюмах.

Россияне смогут отдохнуть на День России. Выходные дни продлятся с 12 по 14 июня в связи с переносом выходного дня с субботы на понедельник.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Народный флешмоб «Русь танцевальная» организуют в 50 городах ко Дню России
флешмоб день россии мероприятие народные танцы русь танцевальная
Комментировать
Эксклюзив
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 295623 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74212 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 56527 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50644 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 46850 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru