Народный флешмоб «Русь танцевальная» организуют в 50 городах ко Дню России

Москва, 11 июня. Фестиваль «Русь танцевальная» представляет собой целый конкурс мероприятий, который завершится всеобщим народным флешмобом. Он приурочен ко Дню России.

Российская молодежь в седьмой раз проведет фестиваль «Русь танцевальная». Этот проект охватывает практически все субъекты России и несколько иностранных государств, например, Аргентину и Японию. В этом году мероприятие также состоится: в 13:00 по московскому времени по всей стране будут исполнены танцы под народные мотивы. Информационным партнером мероприятия выступает Медиагруппа «Патриот».

Участие примут жители 50 городов страны, в том числе и артисты народного инклюзивного театра «Параллели» в Липецке. Музыку для флешмоба создал ансамбль «ДивоГрад» из Санкт-Петербурга. Хореография танца представляет особенности разных национальных особенностей русской пляски. Культурное богатство России отразят и в костюмах.

Россияне смогут отдохнуть на День России. Выходные дни продлятся с 12 по 14 июня в связи с переносом выходного дня с субботы на понедельник.