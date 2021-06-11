Директор Росгвардии встретился с родными погибших сотрудников ведомства

Москва, 11 июня. Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов встретился с членами семей военнослужащих и сотрудников ведомства, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

В сообщении ведомства говорится, что встреча Золотова с вдовами и матерями погибших росгвардейцев проходила в Кремлевском дворце. Во время общения с семьями он заявил, что память о павших воинах навечно сохранена в сердцах их сослуживцев.

Золотов подчеркнул, что Росгвардия очень внимательно относится к вопросам поддержки членов семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также прилагает усилия для повышения уровня их социальной защищенности.

Отмечается, что в ходе встречи вдовам и родителям погибших вручили материальную помощь и цветы, а также организовали для них выступление артистов отечественной эстрады.

Ранее сообщалось, что Виктор Золотов открыл новое здание Управления Росгвардии по Рязанской области и Центр лицензионно-разрешительной работы, который в том числе занимается выдачей лицензий на оружие, передает «Царьград».