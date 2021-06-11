Отцам-одиночкам в России могут разрешить получать маткапитал

Москва, 11 июня. Поправки к закону о материнском капитале, направленные на получение выплат на ребенка отцом-одиночкой, подготовил Минтруд РФ.

В министерстве пояснили, что в случае вступления меры в силу сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, воспитывающие второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года. Также мера затронет первых детей, рожденных после 1 января 2020 года, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ, либо лишения ее родительских прав.

С 1 января 2021 года размер материнского капитала в России вырос на 3,7% и составил 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о предоставлении семьям с детьми новой льготы.