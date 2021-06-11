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Захарова призвала НАТО избавиться от бананов в ушах

Политика
Захарова призвала НАТО избавиться от бананов в ушах
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 11 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила НАТО вынуть бананы из ушей.

Дипломат отреагировала на заявление генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга о диалоге с Москвой. По его словам, Россия якобы не дала утвердительного ответа на предложение о сотрудничестве.

Захарова напомнила, что РФ всегда отмечала готовность идти на контакт. Однако страну никто не услышал. Россия направляла предложения о встрече, но получала отказы, пояснила официальный представитель МИД.

«Это все актуально. Квинтэссенция нашей позиции такова: мы открыты к диалогу с альянсом <...> Но на наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом», — подчеркнула Захарова в Telegram.

Свою речь дипломат завершила призывом к НАТО. Она предложила альянсу вынуть бананы из ушей. Частично официальный представитель МИД написала фразу при помощи эмодзи.

Ранее стало известно о планах НАТО увеличить финансирование альянса в 2021 году. Согласно статистическому отчету организации, больший объем средств направят на военные нужды.

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нато захарова бананы
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