Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 20:52
20:51
Армия
В ЛНР объяснили обострение ситуации в Донбассе визитом Зеленского
20:51
Общество
Володин поддержал инициативу о запрете суррогатного материнства для иностранцев
20:50
Политика
Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США
20:48
Весь мир
Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки
20:47
Экономика
Тбилиси уличили в обмане грузин при помощи проектов КНР
20:46
Армия
В Дании хотят возложить ответственность на РФ за «нарушение воздушного пространства»
20:45
Экономика
Уровень пессимизма глав российских компаний побил антирекорд
20:43
Политика
Путешествие Тихановской по Европе продолжает обрастать скандалами
20:43
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: обращение за помощью к России стало залогом мира в ЦАР
20:43
Спорт
Суперкомпьютер предрек сборной Украины поражение на Евро-2020
Все новости

Российская гражданская авиация выбирается из пропасти

Общество
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Global Look Press  /  MOD Russia

Гражданская авиация России за январь-май 2021 года перевезла пассажиров на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидеры среди компаний — «Аэрофлот», «Сибирь» и «Победа». Аэрофлот даже приступил к обновлению авиапарка, получив первый A320neo. Можно считать, что российская гражданская авиация начинает плавно выходить из кризиса из-за COVID-19.

Согласно данным Росавиации, за май российские авиаперевозчики обслужили 8,78 миллиона пассажиров. Из них 1,61 миллиона пришлись на долю «Аэрофлота», 1,54 — «Сибири» и 1,24 — «Победы». Четвертое и пятое место занимают «Уральские авиалинии» и «Россия». Но они немного недобрали до миллиона.

«Кроме того, в группе компаний «Аэрофлот» сейчас идет полным ходом перестройка под новую стратегию. Согласно ее планам, «Россия» будет прежде всего ориентирована на российский авиапарк и социально-значимые маршруты. Поэтому сейчас для «России» главное — освоить необходимые направления», — рассказал источник в авиакомпании.

«Аэрофлот», согласно этой же стратегии, будет перевозчиком премиум-класса. И он уже начал выполнение этой задачи.

«Аэрофлот» получил первый самолет Airbus А320neo, став новым оператором данного типа воздушных судов в России. Интерьер салона перекликается с дизайном Airbus A350, который эксплуатируется в парке «Аэрофлота» с марта 2020 года. A320neo носит имя Анатолия Добрынина, выдающегося советского и российского дипломата. Airbus A320neo предоставят новый уровень комфорта пассажирам «Аэрофлота». Самолеты семейства A320neo отличаются самым широким и просторным салоном среди узкофюзеляжных лайнеров. Компоновка салона A320neo — 12 кресел в бизнес-классе и 144 кресла в эконом-классе. Шаг кресел в бизнес-классе — 96,5 см, в эконом-классе — до 76,2 см», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Великобританию в ближайшее время.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
самолет аэрофлот авиация
Комментировать
Эксклюзив
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 295623 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74212 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 56527 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50644 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 46850 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru