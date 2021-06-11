Российская гражданская авиация выбирается из пропасти

Гражданская авиация России за январь-май 2021 года перевезла пассажиров на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидеры среди компаний — «Аэрофлот», «Сибирь» и «Победа». Аэрофлот даже приступил к обновлению авиапарка, получив первый A320neo. Можно считать, что российская гражданская авиация начинает плавно выходить из кризиса из-за COVID-19.

Согласно данным Росавиации, за май российские авиаперевозчики обслужили 8,78 миллиона пассажиров. Из них 1,61 миллиона пришлись на долю «Аэрофлота», 1,54 — «Сибири» и 1,24 — «Победы». Четвертое и пятое место занимают «Уральские авиалинии» и «Россия». Но они немного недобрали до миллиона.

«Кроме того, в группе компаний «Аэрофлот» сейчас идет полным ходом перестройка под новую стратегию. Согласно ее планам, «Россия» будет прежде всего ориентирована на российский авиапарк и социально-значимые маршруты. Поэтому сейчас для «России» главное — освоить необходимые направления», — рассказал источник в авиакомпании.

«Аэрофлот», согласно этой же стратегии, будет перевозчиком премиум-класса. И он уже начал выполнение этой задачи.

«Аэрофлот» получил первый самолет Airbus А320neo, став новым оператором данного типа воздушных судов в России. Интерьер салона перекликается с дизайном Airbus A350, который эксплуатируется в парке «Аэрофлота» с марта 2020 года. A320neo носит имя Анатолия Добрынина, выдающегося советского и российского дипломата. Airbus A320neo предоставят новый уровень комфорта пассажирам «Аэрофлота». Самолеты семейства A320neo отличаются самым широким и просторным салоном среди узкофюзеляжных лайнеров. Компоновка салона A320neo — 12 кресел в бизнес-классе и 144 кресла в эконом-классе. Шаг кресел в бизнес-классе — 96,5 см, в эконом-классе — до 76,2 см», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Великобританию в ближайшее время.