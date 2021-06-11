Карнаухов раскрыл протестные планы оппозиции в России

Доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов обратил внимание на синхронные информационные вбросы оппозиции, основанные на утратившей актуальность повестке. По мнению эксперта, такие публикации нужны для того, чтобы посчитать оставшихся сторонников и мобилизовать протестный ресурс.

Накануне, 10 июня, несколько оппозиционных изданий опубликовали материалы об «отравлении» Алексея Навального и крушении малайзийского авиалайнера МH17 в 2014 году, к которому якобы имеют отношение российские власти. Как отметил Карнаухов, эти «одинаково протухшие расследования» полностью сфальсифицированы. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт подтвердил, что сейчас, когда «Фонд борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) прекратил свою деятельность, Навальный отбывает срок в исправительной колонии и практически ушел из повестки, оппозиционерам ничего не остается, кроме как обновлять старые инфоповоды.

«К сожалению, мы видим процесс, когда организаторы протестов в России, находящиеся за рубежом, синхронно, строго по графику, в один день, в одно время размещают публикации в тех же ресурсах, через которые осуществлялись за последнее время все провокации, — это Insider, это Bellingcat, это аккаунты Навального, это аккаунты других оппозиционеров, это Альбац (Евгения Альбац, журналистка. — Прим. ФАН), которая начинает более интеллектуально пояснять те задачи, те действия, которые осуществляет оппозиция на территории России», — подчеркнул политолог.

По словам Карнаухова, в настоящее время оппозицией поднимаются все возможные поводы, и это имеет совершенно объяснимый смысл. Задача данных информационных вбросов, уточнил эксперт, состоит в том, чтобы посмотреть и мобилизовать электорат, а также измерить, какое количество людей продолжают жить этими фейками.

«Сумма таких людей достаточно большая, потому что отнять у них предмет веры — веры в этот бред — как лишить их смысла существования. Поэтому это — крайне интересные процессы, которые говорят о том, что усилия Запада по давлению на Россию не оставлены, и эти усилия будут наращиваться, но только на иных направлениях, и прогнозировать их можно уже сегодня», — заявил доцент РАНХиГС.

Как объяснил политолог, на протяжении долгих лет кураторы оппозиции в России осуществляли два основных процесса: формирование лидеров и выращивание так называемого «тела протеста». По его мнению, именно с этим «телом» теперь необходимо работать государству, при этом не бороться, а сделать так, чтобы оно было разобщено, а люди смогли из него выйти и стать самостоятельными единицами, ведущими социально-полезный образ жизни.

«Сейчас первая задача, которую они [оппозиционеры] решают, — это тестирование, зондирование и определение параметров этого «тела». Им нужно понять, сколько в этом «теле» живых членов, кто из них может стать новыми лидерами. Дальше будет подыскиваться иная форма протестной деятельности, и акцент будет делаться в первую очередь на элитарную часть общества, на средний класс и на бизнес-элиту, которую будут вовлекать в протестные действия против федеральной власти», — заключил Сергей Карнаухов.

Напомним, ранее в колонке «Голоса Мордора» объяснили, почему так быстро посыпалась вся несистемная оппозиция в России, которая добилась всего исключительно сама, без посторонней помощи. Как отмечается в материале, всем изначально было понятно, что за этими людьми абсолютно ничего нет — ни народной любви, ни поддержки общества. А после бегства главных противников власти за границу стало очевидно, что никакой «несистемной оппозиции» в России нет, и все это миф, раздутый в информационном поле.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.