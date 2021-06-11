Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 20:52
20:51
Армия
В ЛНР объяснили обострение ситуации в Донбассе визитом Зеленского
20:51
Общество
Володин поддержал инициативу о запрете суррогатного материнства для иностранцев
20:50
Политика
Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США
20:48
Весь мир
Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки
20:47
Экономика
Тбилиси уличили в обмане грузин при помощи проектов КНР
20:46
Армия
В Дании хотят возложить ответственность на РФ за «нарушение воздушного пространства»
20:45
Экономика
Уровень пессимизма глав российских компаний побил антирекорд
20:43
Политика
Путешествие Тихановской по Европе продолжает обрастать скандалами
20:43
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: обращение за помощью к России стало залогом мира в ЦАР
20:43
Спорт
Суперкомпьютер предрек сборной Украины поражение на Евро-2020
Все новости

Карнаухов раскрыл протестные планы оппозиции в России

Общество
Карнаухов раскрыл протестные планы оппозиции в России
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов обратил внимание на синхронные информационные вбросы оппозиции, основанные на утратившей актуальность повестке. По мнению эксперта, такие публикации нужны для того, чтобы посчитать оставшихся сторонников и мобилизовать протестный ресурс.

Накануне, 10 июня, несколько оппозиционных изданий опубликовали материалы об «отравлении» Алексея Навального и крушении малайзийского авиалайнера МH17 в 2014 году, к которому якобы имеют отношение российские власти. Как отметил Карнаухов, эти «одинаково протухшие расследования» полностью сфальсифицированы. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт подтвердил, что сейчас, когда «Фонд борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) прекратил свою деятельность, Навальный отбывает срок в исправительной колонии и практически ушел из повестки, оппозиционерам ничего не остается, кроме как обновлять старые инфоповоды.

«К сожалению, мы видим процесс, когда организаторы протестов в России, находящиеся за рубежом, синхронно, строго по графику, в один день, в одно время размещают публикации в тех же ресурсах, через которые осуществлялись за последнее время все провокации, — это Insider, это Bellingcat, это аккаунты Навального, это аккаунты других оппозиционеров, это Альбац (Евгения Альбац, журналистка. — Прим. ФАН), которая начинает более интеллектуально пояснять те задачи, те действия, которые осуществляет оппозиция на территории России», — подчеркнул политолог.

По словам Карнаухова, в настоящее время оппозицией поднимаются все возможные поводы, и это имеет совершенно объяснимый смысл. Задача данных информационных вбросов, уточнил эксперт, состоит в том, чтобы посмотреть и мобилизовать электорат, а также измерить, какое количество людей продолжают жить этими фейками.

«Сумма таких людей достаточно большая, потому что отнять у них предмет веры — веры в этот бред — как лишить их смысла существования. Поэтому это — крайне интересные процессы, которые говорят о том, что усилия Запада по давлению на Россию не оставлены, и эти усилия будут наращиваться, но только на иных направлениях, и прогнозировать их можно уже сегодня», — заявил доцент РАНХиГС.

Как объяснил политолог, на протяжении долгих лет кураторы оппозиции в России осуществляли два основных процесса: формирование лидеров и выращивание так называемого «тела протеста». По его мнению, именно с этим «телом» теперь необходимо работать государству, при этом не бороться, а сделать так, чтобы оно было разобщено, а люди смогли из него выйти и стать самостоятельными единицами, ведущими социально-полезный образ жизни.

«Сейчас первая задача, которую они [оппозиционеры] решают, — это тестирование, зондирование и определение параметров этого «тела». Им нужно понять, сколько в этом «теле» живых членов, кто из них может стать новыми лидерами. Дальше будет подыскиваться иная форма протестной деятельности, и акцент будет делаться в первую очередь на элитарную часть общества, на средний класс и на бизнес-элиту, которую будут вовлекать в протестные действия против федеральной власти», — заключил Сергей Карнаухов.

Напомним, ранее в колонке «Голоса Мордора» объяснили, почему так быстро посыпалась вся несистемная оппозиция в России, которая добилась всего исключительно сама, без посторонней помощи. Как отмечается в материале, всем изначально было понятно, что за этими людьми абсолютно ничего нет — ни народной любви, ни поддержки общества. А после бегства главных противников власти за границу стало очевидно, что никакой «несистемной оппозиции» в России нет, и все это миф, раздутый в информационном поле.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Карнаухов раскрыл протестные планы оппозиции в России
навальный карнаухов
Комментировать
Эксклюзив
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 295148 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74146 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 56259 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50599 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 46737 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru