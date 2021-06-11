Председатель комитета Госдумы РФ по соцполитике Нилов предложил увеличить МРОТ

Москва, 11 июня. Минимальная оплата труда в России должна составлять 20 тыс. рублей в месяц. Так считает Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Увеличить значение социального показателя нужно более чем на 50%, считает Нилов. По его мнению, это способствует росту зарплат. Депутат объяснил свою позицию в разговоре с «Радио 1»: нынешнее положение дел показывает, что труд в России недооценен.

«Зафиксировать минимальный размер оплаты труда не 13 тысяч, а хотя бы 20 тысяч. Это изменение подтолкнет к общему увеличению заработной платы и даст возможность увеличить покупательную способность граждан», — рассуждает он.

Нилов также выступил против системы, когда мотивационные выплаты составляют более 75% от заработной платы. Он уверен, что работодатели используют такую систему исключительно для манипуляции работником и снижения налогов.

Общество часто охотно принимает меры социальной поддержки, но они не всегда идут на пользу простым гражданам. Повышение уровня МРОТ в Корее ударило по благосостоянию ее жителей.