Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 20:52
20:51
Армия
В ЛНР объяснили обострение ситуации в Донбассе визитом Зеленского
20:51
Общество
Володин поддержал инициативу о запрете суррогатного материнства для иностранцев
20:50
Политика
Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США
20:48
Весь мир
Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки
20:47
Экономика
Тбилиси уличили в обмане грузин при помощи проектов КНР
20:46
Армия
В Дании хотят возложить ответственность на РФ за «нарушение воздушного пространства»
20:45
Экономика
Уровень пессимизма глав российских компаний побил антирекорд
20:43
Политика
Путешествие Тихановской по Европе продолжает обрастать скандалами
20:43
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: обращение за помощью к России стало залогом мира в ЦАР
20:43
Спорт
Суперкомпьютер предрек сборной Украины поражение на Евро-2020
Все новости

Председатель комитета Госдумы РФ по соцполитике Нилов предложил увеличить МРОТ

Экономика
Председатель комитета Госдумы РФ по соцполитике Нилов предложил увеличить МРОТ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 июня. Минимальная оплата труда в России должна составлять 20 тыс. рублей в месяц. Так считает Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Увеличить значение социального показателя нужно более чем на 50%, считает Нилов. По его мнению, это способствует росту зарплат. Депутат объяснил свою позицию в разговоре с «Радио 1»: нынешнее положение дел показывает, что труд в России недооценен.

«Зафиксировать минимальный размер оплаты труда не 13 тысяч, а хотя бы 20 тысяч. Это изменение подтолкнет к общему увеличению заработной платы и даст возможность увеличить покупательную способность граждан», — рассуждает он.

Нилов также выступил против системы, когда мотивационные выплаты составляют более 75% от заработной платы. Он уверен, что работодатели используют такую систему исключительно для манипуляции работником и снижения налогов.

Общество часто охотно принимает меры социальной поддержки, но они не всегда идут на пользу простым гражданам. Повышение уровня МРОТ в Корее ударило по благосостоянию ее жителей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Председатель комитета Госдумы РФ по соцполитике Нилов предложил увеличить МРОТ
госдума мрот нилов социальная политика оклад надбавка
Комментировать
Эксклюзив
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 295148 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74146 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 56259 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50599 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 46737 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru