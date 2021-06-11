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Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки

Латинская Америка
Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки
Global Look Press  /  Nayra Halm / Keystone Press Agency

Бразилиа, 11 июня. Верховный суд Бразилии единогласно отклонил возражения против организации Кубка Америки в государстве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Единогласное решение 11 судей, не принявших возражения против проведения массового мероприятия в стране, страдающей от пандемии, стало настоящим облегчением для президента Жаира Болсонару и организаторов соревнования.

При вынесении решения суд отметил, что окончательное одобрение футбольного турнира будет зависеть от властей тех мест, где он состоится. Губернаторы четырех городов, которые примут у себя Кубок Америки, являются сторонниками Болсонару.

Вместе с тем, от сотрудничества с мероприятием отказались несколько крупных спонсоров, включая Mastercard Inc.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила статуса хозяйки Колумбию из-за политического кризиса и непрекращающихся массовых протестов, а затем Аргентину по причине ухудшения ситуации с коронавирусом.

В экстренном порядке было решено провести Кубок Америки в Бразилии, где неоднократно организовывались крупные спортивные мероприятия. Это вызвало недовольство в стране и, в частности, среди игроков сборной.

Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки
Global Look Press  / Reinaldo Reginato / www.imago-images.de
Футболисты сборной Бразилии отказались выступать на домашнем Кубке Америки из-за неблагоприятной обстановки, связанной с пандемией COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в Бразилии продолжает быть критической. В государстве сохраняется большой риск заражения и высокая смертность.

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футбол бразилия covid-19 кубок америки
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