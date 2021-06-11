Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки

Бразилиа, 11 июня. Верховный суд Бразилии единогласно отклонил возражения против организации Кубка Америки в государстве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Единогласное решение 11 судей, не принявших возражения против проведения массового мероприятия в стране, страдающей от пандемии, стало настоящим облегчением для президента Жаира Болсонару и организаторов соревнования.

???? La Copa América se jugará en Brasil: lo decidió la Corte Suprema de ese país



El Tribunal Supremo votó a favor por el desarrollo del torneo que hasta hace unas semanas iba a disputarse en Argentina y Colombia.https://t.co/UdoyVwsoDP#Zapala #Neuquen pic.twitter.com/klIwP4psgz — Urbana Zapala 104.3 (@ZapalaUrbana) June 11, 2021

При вынесении решения суд отметил, что окончательное одобрение футбольного турнира будет зависеть от властей тех мест, где он состоится. Губернаторы четырех городов, которые примут у себя Кубок Америки, являются сторонниками Болсонару.

Вместе с тем, от сотрудничества с мероприятием отказались несколько крупных спонсоров, включая Mastercard Inc.

Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила статуса хозяйки Колумбию из-за политического кризиса и непрекращающихся массовых протестов, а затем Аргентину по причине ухудшения ситуации с коронавирусом.

В экстренном порядке было решено провести Кубок Америки в Бразилии, где неоднократно организовывались крупные спортивные мероприятия. Это вызвало недовольство в стране и, в частности, среди игроков сборной.

Global Look Press / Reinaldo Reginato / www.imago-images.de

Футболисты сборной Бразилии отказались выступать на домашнем Кубке Америки из-за неблагоприятной обстановки, связанной с пандемией COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в Бразилии продолжает быть критической. В государстве сохраняется большой риск заражения и высокая смертность.