Спасенную под Брянском лосиху Дашу отправят в один из местных заповедников

Брянск, 11 июня. Годовалую лосиху Дашу, которую спасли в поселке Мичуринский под Брянском, отправят в один из областных заповедников.

Животное в течение нескольких дней бродило по дворам многоэтажек в Мичуринском. Затем совсем измученную лосиху отправили в хозяйство «Палужское», на территории которого разрешена охота. Однако местным зоозащитникам удалось добиться пересмотра этого решения.

Дашу сначала заберут на передержку, где она будет находиться в течение целого месяца. При этом сейчас решается вопрос, куда в дальнейшем можно перевезти животное. Среди вариантов рассматриваются заповедники, располагающиеся в радиусе 1,5 часа езды от Брянска.

В Кировской области тем временем спасли заблудившегося лосенка. Малыша приютили в животноводческом комплексе в Котельничском районе до прибытия специалистов.