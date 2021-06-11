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Спасенную под Брянском лосиху Дашу отправят в один из местных заповедников

  /   Обновлено: 11 июня 2021 19:34
Общество
Спасенную под Брянском лосиху Дашу отправят в один из местных заповедников
Каждой твари по паре  /  Павел Глазков

Брянск, 11 июня. Годовалую лосиху Дашу, которую спасли в поселке Мичуринский под Брянском, отправят в один из областных заповедников.

Животное в течение нескольких дней бродило по дворам многоэтажек в Мичуринском. Затем совсем измученную лосиху отправили в хозяйство «Палужское», на территории которого разрешена охота. Однако местным зоозащитникам удалось добиться пересмотра этого решения.

Дашу сначала заберут на передержку, где она будет находиться в течение целого месяца. При этом сейчас решается вопрос, куда в дальнейшем можно перевезти животное. Среди вариантов рассматриваются заповедники, располагающиеся в радиусе 1,5 часа езды от Брянска.

В Кировской области тем временем спасли заблудившегося лосенка. Малыша приютили в животноводческом комплексе в Котельничском районе до прибытия специалистов.

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брянск лосиха хорошие новости россии
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