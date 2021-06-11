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ОАЭ избраны непостоянным членом Совета Безопасности ООН

  /   Обновлено: 11 июня 2021 19:40
Ближний Восток
ОАЭ избраны непостоянным членом Совета Безопасности ООН
пресс-служба МИД Республики Казахстан  / 

Абу-Даби, 11 июня. Объединенные Арабские Эмираты избраны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на двухлетний срок, который начнется со следующего года.

«Мы обещаем, что наша команда преданных своему делу дипломатов будет следовать тому же духу глобального взаимодействия и сотрудничества, которым ОАЭ руководствуются с момента своего основания в 1971 году», — заявил в своем Twitter наследный принц Мухаммад бин Заид Аль Нахайян.

Выборы новых непостоянных членов Совбеза состоялись в пятницу. Помимо ОАЭ, этот статус получили еще четыре страны: Албания, Бразилия, Габон и Гана. «Новички» сменят Вьетнам, Сент-Винсент, Гренадины, Тунис, Эстонию и Нигер.

Голосование за кандидатов проходило тайно, каждому государству-претенденту требовалось получить две трети голосов от 193 стран. В итоге ОАЭ получили 179 голосов, Албания — 175, Бразилия — 181, Гана — 185, Габон — 183. Примечательно, что на прошедшем голосовании ОАЭ, Албания и Бразилия оказались единственными кандидатами в Совбез от своих регионов.

Присутствие в СБ ООН в 2022-2023 годах станет вторым сроком пребывания Эмиратов в этой структуре после избрания на 1986-1987 годы.

Незадолго до своего нового избрания власти Эмиратов заявили, что намерены «подтолкнуть» Совбез к активизации деятельности в рамках борьбы с терроризмом и изменением климата, а также в решении вопроса прав женщин. При этом уже известно, что большую часть дипломатической команды ОАЭ в Нью-Йорке составят именно женщины.

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