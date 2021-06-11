Глава Украинской ассоциации футбола заявил о договоренности с УЕФА о форме сборной страны

Киев, 11 июня. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о договоренностях с УЕФА о размещении на форме сборной Украины националистических лозунгов.

Глава ассоциации вел переговоры с представителями союза в Риме, где обсуждался вопрос о форме украинской сборной с националистическими лозунгами «Слава Украине! Героям слава!» и картой страны с российским Крымом. Павелко рассказал об итогах встречи на своей странице в Facebook. По его словам, на переговорах с УЕФА удалось достичь компромисса.

«Доказали, что «Слава Украине!», «Героям слава!», великий герб сборной на карте Украины — официальная футбольная символика нашей страны. УЕФА согласился принять сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросил дополнительно изучить этот вопрос по окончании Евро-2020», — говорится в сообщении президента УАФ.

Он указал, что запрета на свободную продажу футболок сборной Украины не будет. Это была принципиальная позиция УАФ.

Павелко добавил, что на ранее утвержденной форме будет еще один элемент. Это будет большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и надписью «Слава Украине!».

«Лозунг «Героям слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины», — добавил представитель ассоциации.

Форма сборной Украины вызвала скандал. В УЕФА обратились с требованием разъяснить, почему украинская команда использует националистические лозунги и некорректную карту страны, на которой изображен Крым. Полуостров с 2014 года является частью России.