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Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена

  /   Обновлено: 11 июня 2021 19:14
Экономика
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 июня. Популярный телеведущий Анатолий Вассерман рассказал Федеральному агентству новостей, почему падение курса американской валюты является лишь делом времени.

СМИ активно обсуждают, что будет с американской валютой после встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Заявления российского лидера уже заметно влияли на доллар: 4 июня курс валюты падал ниже 73 рублей. Корреспондент ФАН поинтересовался у Анатолия Вассермана, вызовет ли движение на валютном рынке грядущая встреча лидеров в Женеве.

Событие не поможет американскому президенту и доллару, уверен собеседник издания. Он напомнил об огромных и «ничем не обеспеченных» вливаниях в экономику США и указал, что мировой рынок не способен с этим справиться.

«Поэтому падение доллара неизбежно», — уверяет публицист.

Американская валюта активно использовалась потому, что была обеспечена мировыми товаропотоками, добавил Анатолий Вассерман.

«Теперь его начинают печатать на сумму, значительно превышающую мировые товаропотоки. Люди, понимая это, стараются переходить из доллара в другие средства платежа, которые в краткосрочной перспективе могут колебаться сильнее, чем доллар, но в долгосрочной перспективе окажутся устойчивее», — поясняет эксперт.

Заменить американскую валюту мировое сообщество может китайским юанем, подытожил политический консультант. Его мнение подтверждают и другие финансовые аналитики: к примеру, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио. Он уверен, что в обозримом будущем юань станет одной из самых используемых в мировой торговле валют.

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доллар байден вассерман
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Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
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