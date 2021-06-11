Путин подписал закон о повышении штрафов за разглашение персональных данных силовиков

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных, следует из документа на официальном портале правовой информации.

Речь идет о поправках, вводящих уголовную ответственность за получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем обмана и шантажа. Кроме того, изменения расширяют основания для привлечения к ответственности за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении силовиков.

Поправки, касающиеся сотрудников правоохранительных органов, предусматривают штраф до 200 тыс. рублей либо арест на срок до четырех месяцев при разглашении данных. В случае наступления тяжких последствий также возможно лишение свободы на тот же срок.