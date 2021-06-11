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Путин подписал закон о повышении штрафов за разглашение персональных данных силовиков

Общество
Путин подписал закон о повышении штрафов за разглашение персональных данных силовиков
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных, следует из документа на официальном портале правовой информации.

Речь идет о поправках, вводящих уголовную ответственность за получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем обмана и шантажа. Кроме того, изменения расширяют основания для привлечения к ответственности за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении силовиков.

Поправки, касающиеся сотрудников правоохранительных органов, предусматривают штраф до 200 тыс. рублей либо арест на срок до четырех месяцев при разглашении данных. В случае наступления тяжких последствий также возможно лишение свободы на тот же срок.

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