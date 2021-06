Коламбус, 11 июня. Полиция США известна своими жесткими действиями, жертвами которых зачастую становятся люди, не представляющие никакой опасности. Это вызывает бурную реакцию в американском обществе, особенно, когда жертвами сотрудников полиции становятся представители различных меньшинств.

В день оглашения приговора полицейскому Дереку Шовину, который убил афроамериканца Джорджа Флойда и всколыхнул всю страну, произошло очередное убийство, совершенное полицейским. Его жертвой стала афроамериканка Макайя Брайант, которой было всего 16 лет.

В тот день, 20 апреля, Макайя вызвала полицию из-за ссоры, вспыхнувшей между ней и несколькими членами приемной семьи, в которой она жила. Офицер полиции Николас Рирдон, который первым прибыл на вызов, стал свидетелем драки, происходившей перед домом, в котором жила Макайя.

Видео с нагрудной камеры полицейского показывает, что офицер достал табельное оружие сразу после того, как вышел из патрульного автомобиля. Далее события развивались стремительно: полицейский увидел афроамериканскую девушку, напавшую и повалившую на землю другую девушку. Секунду спустя она развернулась к другой молодой женщине, находившейся рядом и попыталась нанести ей удар ножом.

In a video taken from across the street Ma'Khia Bryant can be heard shouting " I'm gonna stab the f@*k out of you bitch" Right before attempting to lung a kitchen blade into two females. #makhiabryant pic.twitter.com/iwNLumKass — Iustitia (@Iustiti52533878) April 25, 2021

В результате офицер четыре раза выстрелил в нападавшую, которой оказалась 16-летняя Макайя Брайант. Несмотря на оказанную первую помощь и усилия медиков, девушка скончалась в больнице.

«Она была хорошим ребенком. Она была любящей. Она не заслуживала собачьей смерти на улице», — сказала тетя убитой, Хейзел Брайант.

После убийства Брайант в Коламбусе прошли акции протеста против полицейского насилия. Власти начали расследование обстоятельств смерти Макайи, а офицер Рирдон был отстранен от выполнения своих обязанностей.

Dozens of people at the Ohio Statehouse today remembering Ma'Khia Bryant.



Probably half of them wearing colorful Crocs shoes, Ma'Khia's trademark.



There will be more coverage from all that happened this week in Sunday's Dispatch. pic.twitter.com/hMVVXW4nsh — Holly Zachariah (@hollyzachariah) April 24, 2021

Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) сообщает, что фонд приступил к изучению материалов дела о гибели 16-летней Макайи Брайант, ставшей жертвой полицейской жестокости. Сотрудники фонда, который был создан при участии известного бизнесмена Евгения Пригожина, обратились с официальными запросами к президенту США Джозефу Байдену и Генеральному прокурору Меррику Гарланду с требованием предоставить разъяснения по текущему делу.

Black Children Adultified: Following her death of Ma’Khia Bryant, a number of academics and commentators tried to explain why she and other Black youth are too frequently abused or killed by police.https://t.co/CGXusQg8o9 pic.twitter.com/z8QsgJCJai — NewsOne (@newsone) June 10, 2021

Несмотря на то, что действия полицейского были направлены на предотвращение возможного убийства, их трудно назвать оправданными.

«Нельзя смириться с тем фактом, что погиб подросток, это ужасная трагедия», — сказал о случившемся губернатор штата Огайо Майк Девайн.

Pr Scr Ruptly /

После случившегося многие в США задавались вопросом в необходимости открывать огонь на поражение, ведь в стандартный набор сотрудника полиции входит тазер, который способен обездвижить человека. Но по прибытии на место происшествия офицер сразу же достал пистолет. Кроме того, применение оружия может быть направлено на то, чтобы остановить человека, а не убить его: можно стрелять по конечностям, что сохранит жизнь подозреваемого.

Безусловно, офицер Рирдон в «боевых» условиях действовал автоматически, применяя те навыки, которые он получил при подготовке. Смерть Макайи Брайант заставляет задуматься о системе, готовящей «роботов», которые открывают огонь на поражение, вместо того, чтобы попытаться сохранить жизнь человека, даже если это преступник. Без изменения этой системы, без уважения полицейских к жизни и здоровью граждан, случаи, подобные смерти Макайи Брайант, будут сотрясать США и дальше.