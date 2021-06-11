Замдиректора РЖД раскрыл судьбу вагонов-ресторанов в поездах

Москва, 11 июня. Останутся ли вагоны-рестораны в российских поездах, рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Отказываться от вагонов-ресторанов в локомотивах не будут. Планируется изменить только их концепцию, объяснил Пегов в ходе выступления на российском туристическом форуме «Путешествуй», который состоялся на ВДНХ.

«То, что происходит сейчас в вагонах-ресторанах, нам не нравится», — заявил замдиректора организации.

До этого сообщалось, что компании «РЖД» и «Трансмашхолдинг» представили макет капсульного вагона для пассажиров. Его разработали для поездов дальнего следования. Новый вагон оснащен 56 индивидуальными местами.