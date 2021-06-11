Кулеба попытался оправдаться после слов Путина о коренных народах Украины

Киев, 11 июня. Слова о том, законопроект о коренных народах Украины может кого-то притеснять не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины», определяющий права коренных народов в стране, а также особенности их реализации. Законопроект поступил на рассмотрение парламентариев как неотложный. В законодательной инициативе Зеленского русские не включены в перечень коренных народов страны. Президент России Владимир Путин отметил, что идея делить народы на коренные и некоренные напоминает практику нацистской Германии.

В интервью журналистам портала УНИАН Кулеба попытался оправдаться после слов российского лидера, отметив, что несмотря на введение перечня коренных народов, конституция страны гарантирует равенство всех граждан на Украине независимо от этнического происхождения.

«В этой связи заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности», — заявил Кулеба.

Дипломат также добавил, что сам по себе термин «коренные народы» является устоявшимся в международном праве. Он означает самобытные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, составляют этническое меньшинство и не имеют отдельной страны.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал угрозой для своей страны сближение Белоруссии и России. Усиление сотрудничества между Минском и Москвой может негативно отразиться на Киеве, убежден украинский дипломат.