Прогнозы по уровню МРОТ озвучили в Министерстве труда РФ

Москва, 11 июня. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей в следующем году.

Если изменения вступят в силу, это может помочь самым малообеспеченным гражданам России, чья заработная плата на основной работе сопоставима с суммой в 13 617. Одновременно это ударит по малому бизнесу, который имеет малооплачиваемые рабочие позиции, теперь им придется платить не меньше отведенной суммы.

Похожая мера была принята в Южной Корее. Местные власти значительно увеличили МРОТ, это привело к закрытию более трети ИП в стране. Благосостояние граждан оказалось ущемлено сильнее, чем до повышения МРОТ.