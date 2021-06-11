«Тинькофф Банк» готовит к запуску в России свою ипотеку

Москва, 11 июня. Запустить собственную программу ипотечного кредитования в конце лета — начале осени собирается «Тинькофф Банк», сообщил председатель правления компании Станислав Близнюк.

Оформить кредит на жилье уже могут сотрудники банка, однако перед выходом на внешний рынок требуется доработка. Близнюк уточнил, что «Тинькофф» не планирует выходить в этот сегмент «семимильными шагами» и одобрять ипотеку на крупные суммы. Сначала будет запущен портфель, проведутся тесты. На основании результатов будут формироваться планы по масштабированию данного бизнеса.

Банк по началу не планирует присоединяться к программам льготной ипотеки, но изучит такую возможность после первых результатов в сегменте. «Тинькофф Банк» в 2015 году запустил ипотечный сервис, функционал которого составляли оформление документов, подбор недвижимости и ее страхование. Сами кредиты на жилье выдавали банки-партнеры.

В начале июня для абонентов всех российских сотовых операторов стал доступен голосовой помощник Олег. О запуске бета-версии бесплатной новинки сообщило руководство «Тинькофф».