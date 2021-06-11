Украина провела акцию устрашения в Донбассе: ВСУ убили пятерых солдат армии ЛНР

Пятеро военнослужащих Народной милиции ЛНР погибли в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост ополчения в районе населенного пункта Голубовское. Военный эксперт, редактор и коммерческий директор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью ФАН заявил, что таким образом Украина пытается дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты проникли на территорию республики. По его словам, в результате вылазки ДРГ были убили пятеро защитников Донбасса.

«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения Сил специальных операций ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Они были расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», — сообщил он.

flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine /

Филипоненко отметил, что военнослужащие ЛНР были убиты с использованием специального вооружения, при этом один из них погиб в результате выстрела, произведенного из снайперской винтовки иностранного производства. Он уточнил, что в результате хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей.

«Необходимо отметить, что в Народной милиции ЛНР служат бывшие шахтеры, врачи, комбайнеры и представители других сугубо мирных профессий. Никто из погибших до начала гражданской войны на Донбассе не являлся кадровым военным. Все они были вынуждены взяться за оружие для защиты своих семей от украинских националистов, устроивших на Украине государственный переворот», - сообщил офицер.

Офицер армии ЛНР подчеркнул: анализ ситуации показывает, что Киев целенаправленно дестабилизирует обстановку в данном регионе. Он не исключил, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений Народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий на линии фронта в Донбассе.

«Прежде всего, основная цель вылазки украинской ДРГ — акция дестабилизации. Напомню, что в апреле Украина двигала к линии боевого соприкосновения своей бригады. Все говорили, что вот-вот начнется война. Но это не произошло. При этом усилено работали различные украинские СМИ, чтобы посеять панику среди жителей народных республик. Однако все закончилось ничем. У Зеленского, конечно, была истерия. Он кричал: «НАТО, помоги!». Несмотря на то, что ситуация более-менее стабилизировалась, войска практически не были отведены от линии боевого соприкосновения. Среди них и те самые 9 тыс. диверсантов, о которых ранее говорили представители Минобороны США», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По словам специалиста, украинские диверсионно-разведывательные группы и дальше будут предпринимать попытки проникнуть на территорию Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести акции устрашения местного населения.

«Я думаю, во-первых, сейчас идет некая акция устрашения, поскольку ДРГ свободно проникли на территорию ЛНР и спокойно, в практически в упор, расстреляли ополченцев. Во-вторых, украинская диверсионно-разведывательная группа показывала бесчеловечный мастер-класс. В-третьих, действия ДРГ говорят о том, что в обороне ДНР и ЛНР есть определенное бреши. В-четвертых, я думаю, что Луганская и Донецкая народные республики сделают вывод и проведут соответствующее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства того, как это произошло. Но нужно понимать, что такого рода эксцессы происходили и раньше и, к сожалению, наверное, будут происходить и дальше. Такого рода диверсионно-разведывательные группы будут пытаться заходить вглубь территорий ДНР и ЛНР, чтобы проводить там либо акции устрашения, либо диверсии», — резюмировал Алексей Леонков.

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что Украину можно вернуть только силой. По его словам, на сегодняшний день Россия выигрывает в сложившейся геополитической ситуации, а мир постепенно «устает» от Украины.