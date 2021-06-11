Президент РФ подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных

Москва, 11 июня. Закон о повышении суммы штрафов за разглашение персональных сведений подписал президент РФ Владимир Путин.

Штрафы за огласку личных данных увеличились в десять раз. Теперь нарушители должны будут уплачивать по 50 тыс. рублей. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации. Проект закона внесли в Государственную думу депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

До этого сообщалось, что новый квантовый коммуникационный канал связал Санкт-Петербург и Москву. Технология позволит обеспечить защиту персональных сведений жителей России.