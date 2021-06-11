Фанаты Витаса по ошибке поздравили Глушакова с рождением ребенка

Химки, 11 июня. Российского футболиста подмосковных «Химок» Дениса Глушакова перепутали с популярным исполнителем Витасом. Спортсмен с иронией отреагировал на публикацию интернет-издания.

Многодетный отец Глушаков стал принимать поздравления не только от своих поклонников, но и от фанатов певца Витаса. Дело в том, что одно из интернет-изданий допустило ошибку, перепутав спортсмена с певцом. Редакторы выложили статью, в которой заявили, что голосистый артист показал внешность младшего ребенка, однако снимок был вовсе не его.

Увидев себя и супругу Ксению Коваленко в статье, Глушаков отреагировал иронично. Футболист выложил скрин снимка и позвал всех подписчиков на свое сольное выступление.

«Жду вас на своих концертах», — написал полузащитник «Химок» в Instagram Stories.

Под некоторыми публикациями, по которым спортсмен и артист действительно похожи, стали появляться комментарии невнимательных пользователей. Фанаты стали желать ребенку Витаса крепкого здоровья и счастливого будущего.

Ребенок в семье Глушакова и футболистки ЦСКА родился в конце марта. Для футболиста девочка стала третьей, он уже воспитывает двоих детей от первой супруги Дарьи Глушаковой.

В этом году пополнение в семье случилось и у Витаса. В семье артиста родилась девочка, которую назвали Алисой. О рождении третьего ребенка артист сообщил своим подписчикам в Instagram.