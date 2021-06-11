Иммунолог назвал три наиболее опасных осложнения при коронавирусе

Москва, 11 июня. Три самых серьезных осложнения, которые развиваются на фоне коронавируса, назвал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Нарушение памяти, снижение зрения и появление слуховых галлюцинаций являются наиболее опасными последствиями болезни. Проблемы возникают из-за повреждения клеток нервной системы и кровеносных сосудов, объяснил Жемчугов в беседе с «Радио 1».

Образования наподобие опухолей могут формироваться в головном мозге из-за повреждения сосудов. Именно это влияет на зрение, память и даже настроение. Обоняние и слух нарушаются, так как вирус поражает нервы. Кроме полного исчезновения, могут развиваться слуховые и обонятельные искажения.

До этого сообщалось, что российские медики зафиксировали коронавирус у 12 505 граждан в 84 регионах страны за минувшие сутки. Сведения опубликовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией.