Тихановская заявила о необходимости дополнительных санкций против Минска

Берлин, 11 июня. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская настаивает на введении новых санкционных пакетов в отношении Минска.

По ее словам, Берлин должен немедленно разработать дополнительные ограничения, а также прекратить любое сотрудничество с государственными корпорациями Белоруссии.

«Я призываю к немедленному принятию четвертого пакета санкций и к разработке пятого против пособников режима и компаний, которые его поддерживают», — сказала она.

Тихановская добавила, что провела ряд встреч с представителями политических партий бундестага. Темой переговоров также стали европейские санкции против Минска, резюмировала она.

Ранее стало известно, что Тихановская анонсировала новую волну протестов в Белоруссии. Такое решение было принято после посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.