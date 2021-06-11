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Российский эксперт оценил перспективы переговоров Байдена и Путина

Политика
Российский эксперт оценил перспективы переговоров Байдена и Путина
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 июня. Российская сторона не ждет особых потеплений во взаимоотношениях двух стран после саммита в Женеве, заявил ученый из Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Сложно ожидать каких-то кардинальных перемен, когда со стороны США наблюдается следование стратегии сдерживания и приверженности своим интересам. Вашингтон привык обсуждать только те сферы, в которых у Америки есть интерес, отметил эксперт. Это сужает список тем для обсуждения.

Встречу двух президентов Джо Байдена и Владимира Путина специалист оценил как положительное событие, это может стать началом дальнейшего конструктивного диалога.

«Потому что лучше решать проблемы за столом переговоров, а не на поле боя», — подытожил Блохин.

Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня, в историческом поместье Ла-Гранж, расположенном рядом с озером Леман. Инициатором саммита был американский президент, Байден предложил российскому лидеру встретиться еще в апреле. Перед саммитом Джо Байден проведет Европейское турне, Владимир Путин прибудет в Женеву в день переговоров.

В повестке саммита — развитие российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьбу с пандемией COVID-19 и другие немаловажные вопросы. По сообщениям из США, Байден планирует обсудить с Путиным тему прав человека и действия РФ, которые вызывают беспокойства у Запада.

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