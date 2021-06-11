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Билеты на спектакли с Бузовой во МХАТ продаются по 150 тысяч рублей

  /   Обновлено: 11 июня 2021 19:02
Шоу-бизнес
Билеты на спектакли с Бузовой во МХАТ продаются по 150 тысяч рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 11 июня. Билеты на спектакль «Чудесный грузин» с участием популярной певицы Ольги Бузовой перекупщики перепродают по 150 тысяч рублей, сообщил источник ФАН.

Билетов в кассе театра имени Горького, на сцене которого покажут спектакль, на 12 июня нет. В культурном учреждении указали, что их раскупили мгновенно.

«За билеты с рук на «Чудесного грузина» с Бузовой два часа назад просили 150 тысяч рублей», — сказал собеседник Федерального агентства новостей.

Премьерные показы «Чудесного грузина», где Бузовой досталась роль певицы Беллы Шанталь, которая оказывается шпионкой революционеров и в конечном итоге спасает молодого Иосифа Сталина, проходят 11 и 12 июня. Участие экс-ведущей скандального реалити «Дом-2» вызвало недоумение у многих представителей шоу-бизнеса. Впрочем, художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков уверен, что знаменитость прекрасно справится с задачами на сцене.

Как стало известно ФАН, певица получит почти полмиллиона рублей за участие в проекте Ренаты Сотириади. В середине сентябре состоится еще один показ постановки о молодом Сталине.

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театр бузова мхат
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