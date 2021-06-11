Суданцы вышли на антиправительственные митинги после повышения цен на топливо

Хартум, 11 июня. Второй день подряд суданцы выходят на массовые протесты в связи с ростом цен на топливо. Демонстрации охватили районы штата Хартум: Аль-Калакла, Аль-Хадж Юсуф, Данобави, Аль-Аббасия, Аль-Сахафа, Аль-Шабия и Шамбат.

Во вторник, 8 июня, правительство восточноафриканской страны объявило об удвоении цен на топливо. Руководство приняло новое решение в рамках государственной политики, направленной на реформирование национальной экономики и создание системы, которая позволит госструктурам и частному сектору работать с международными финансовыми учреждениями.

Однако резкое подорожание бензина в стране происходит на фоне серьезных экономических трудностей. В этой связи Комитеты сопротивления штата Хартум призвали граждан выйти на улицы и выступить против власти, которая, по их заявлениям, не уважает идеалы революции и интересы населения. Активисты указали, что проводить демонстрации и строить баррикады на улицах необходимо до тех пор, пока переходное правительство не пойдет на компромисс с простыми суданцами.

Свергнуть нынешнюю власть из-за дороговизны топлива призвало и Суданское исламское движение. В заявлении организации сказано, что «жесткая экономическая политика» правительства ухудшает жизнь людей. Сокращение субсидий, по их мнению, должно осуществляться постепенно, чтобы это не отражалось на положении граждан. Чиновникам при этом следует материально поддерживать нуждающиеся слои населения.

«Мы надеемся, что те мудрые люди, в чьих руках находятся бразды правления, отвечающие за безопасность и суверенитет страны, не замедлят откликнуться на требования масс», — заявило движение.

Между тем Ассоциация профессионалов Судана начала яростную атаку на решение министра финансов Джибриля Ибрагима о полной либерализации цен на топливо. Этот шаг назвали необдуманным и ведущим к катастрофическим последствиям.

В организации объяснили, что повышение цен на топливо напрямую отразится на стоимости услуг по перевозке. Транспорт станет не по карману обывателю, а, следовательно, далеко не все граждане смогут добраться до мест работы.

Член секретариата организации Мухаммад Наджи аль-Асам заявил, что консультаций по этому вопросу не проводилось ни с альянсом «Сил свободы и перемен», ни с Ассоциацией. Поэтому они будут работать, чтобы противостоять росту цен, используя давление общественности.