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Откровения британцев о самолете Ryanair могут спасти отношения Европы и России

Политика
Откровения британцев о самолете Ryanair могут спасти отношения Европы и России
pixabay.com

Москва, 11 июня. Честное признание британского министра иностранных дел Доминика Рааба по непричастности России к инциденту с самолетом Ryanair удивило политолога Игоря Ковалева, пишет Sputnik.

После посадки белорусскими властями самолета ирландской авиакомпании Ryanair и ареста блогера, сооснователя признанного на территории Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Руслана Протасевича, страны коллективного Запада начали рьяно искать «русский след» в произошедшем. Пресс-секретарю МИД РФ Марии Захаровой пришлось даже выступить с официальным заявлением о непричастности Москвы к случившемуся, однако маховик призывов к очередным санкциям уже было не остановить.

Тем удивительнее стало заявление Рааба о том, что западные страны не располагают доказательствами того, что самолет Ryanair был посажен «с молчаливого согласия» Москвы. Откровения британского министра разлетелись по всем мировым СМИ, а эксперты начали делиться предположениями, что может крыться за словами об отсутствии «русского следа».

«У нас нет доказательств какого-либо участия России в принудительной посадке гражданского самолета в Белоруссии», — приводит слова Рааба агентство Reuters.

Ковалев видит в произошедшем первый шаг к тому, что в будущем западные страны вернутся к оперированию фактами во имя конструктивного диалога, а не будут приписывать Москве весь негатив по принципу «крайне вероятно». Возможно, понадеялся эксперт, в дальнейшем диалоги с Брюсселем, Лондоном и Вашингтоном, благодаря честности и опоре на факты, обойдутся без нападок с одной стороны выражения озабоченности с другой, и это спасет отношения России и Европы.

«Удивительное заявление. Лондон и раньше не предоставлял никаких доказательств по тем поводам, когда обвинял Россию. Они были беспочвенными и базировались только на знаменитом «хайли лайкли». Поэтому заявление Лондона о том, что у них нет никаких доказательств, можно расценить как позитивный момент», — цитирует Ковалева Sputnik.

Заявление Рааба о непричастности России — часть обширной дискуссии об инциденте с самолетом Ryanair. Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук пытался приписать посадку самолета в Минские и арест Протасевича деятельности российский спецслужб. Якобы официальный Минск не имеет столько влияния и ресурсов, поэтому ему непременно помогли из Москвы.

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россия великобритания белоруссия ес ryanair аналитика протасевич
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