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Оксана Самойлова рассказала об изменениях в жизни с Джиганом

Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала об изменениях в жизни с Джиганом
instagram.com  /  @iamgeegun

Москва, 11 июня. Блогер Оксана Самойлова показала поклонникам новые семейные фото с мужем Джиганом, сделанные на крыше. Она отметила, что их отношения приобрели новый виток.

Звезда интернета призналась, что за последние полтора года они с мужем сильно изменились. Причем внесенные в жизнь корректировки пошли им только на пользу. Самойлова уверяет, что теперь она и Джиган стали сильнее.

«Не хочу выворачивать душу наизнанку, я к этому не готова пока. Просто скажу, что время лечит любые раны, медленно, но верно, каждый следующий день ты можешь вдыхать капельку глубже», — рассказала Самойлова на своей странице в Instagram.

Блогер разместила несколько снимков, сделанных на крыше. На ней ярко-красное длинное платье, а на Джигане — темный неклассический костюм. Пара наслаждается объятиями друг друга, демонстрируя всю любовь и нежность.

Супруги были на грани развода. В прошлом году в прессе пестрили сообщения о многочисленных изменах рэпера. Самойлова даже собиралась подать на развод, но спустя некоторое время влюбленные нашли в себе силы помириться.

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самойлова модель джиган
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