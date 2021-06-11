Награждение победителей конкурса «Герои пера — 2021» пройдет 23 июня

, 11 июня. Церемония награждения лауреатов и победителей конкурса социальной журналистики «Герои пера» состоится 23 июня 2021 года в «Москвич Event Hall».

В ходе мероприятия будут объявлены имена журналистов и названия СМИ, подготовивших по итогам прошлого года лучшие материалы на тему социальной ответственности.

Вручение наград будет по номинациям «ТВ-герой», «На линии добра», «Печать общества», «За социальное партнерство», «Корпоративная пресса», «Симпатия жюри», «Поколение добра» и «Сети добра», сообщает пресс-служба МГ «Патриот». Медиагруппа выступает в качестве информационного партнера конкурса.

На конкурсный отбор было получено почти 800 заявок от 266 российских СМИ. В шорт-лист вошли 29 работ СМИ из 24 городов.

В пресс-центре МГ «Патриот» в пятницу обсудили, как Северная столица встречает чемпионат Европы по футболу UEFA 2020.