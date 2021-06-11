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Вассерман оценил шансы рубля вырасти после встречи Путина и Байдена

  /   Обновлено: 11 июня 2021 18:52
Экономика
Вассерман оценил шансы рубля вырасти после встречи Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 июня. Курс российской национальной валюты может повыситься, если будет соблюден ряд определенных факторов. В беседе с ФАН их перечислил публицист и журналист Анатолий Вассерман.

Федеральное агентство новостей обсудило с экспертом будущее российской валюты. Аналитик указал на сходство рубля с другим игроком рынка — китайским юанем.

«Сейчас его курс изрядно занижен для удобства китайской торговли, но это означает, что в обозримом будущем он, скорее всего, будет только подниматься. <...> Рубль у нас искусственно занижен, так же, как юань», — считает собеседник издания.

Отвечая на вопрос о возможных итогах приближающейся встречи президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена — Вассерман указал на одну из возможностей для увеличения курса российской валюты.

«Рубль может вырасти на любых сообщениях о росте товарооборота в рублях», — уверяет Вассерман.

Встреча двух лидеров в Женеве оказалась в числе факторов, поддерживающих рубль, о чем рассказывали ранее финансовые аналитики. Также российская валюта укрепляется благодаря стабильной стоимости нефти.

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