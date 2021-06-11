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Кудряшов не тренировался в общей группе сборной России перед матчем с Бельгией

Спорт
Кудряшов не тренировался в общей группе сборной России перед матчем с Бельгией
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Санкт-Петербург, 11 июня. Защитник сборной России Федор Кудряшов занимался по индивидуальной программе перед матчем группового этапа Евро-2020 против Бельгии.

Сборная России по футболу 11 июня провела первую тренировку в Санкт-Петербурге. Защитник национальной команды Федор Кудряшов, получивший повреждение перед товарищеским матчем с Болгарией, занимался по индивидуальной программе.

С партнерами по сборной России не тренировался и Андрей Мостовой. Полузащитник «Зенита» во второй раз заразился коронавирусом и пропустит континентальное первенство. В заявке сборной России на Евро-2020 его заменит Роман Евгеньев. Первый матч на турнире команда Станислава Черчесова проведет 12 июня. Соперником сборной России станет Бельгия.

Ранее стало известно, что Кевин Де Брейне пропустит матч со сборной России. Полузащитник продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов.

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петербург кудряшов тренировка сборная россии евро-2020
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