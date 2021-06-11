Делегация ОАЭ завершила трехдневный визит в Татарстан

Казань, 11 июня. Делегация во главе с государственным министром по продовольственной и водной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мариам Аль Мухейри завершила трехдневный визит в Татарстан. Гости обсудили потенциальные области сотрудничества и ознакомились с агропромышленным потенциалом республики.

Поездка арабских чиновников в Татарстан была направлена на изучение возможностей расширения торговли, обмена знаниями и опытом в области продовольствия и сельскохозяйственных технологий. Делегация прибыла в Казань 7 июня.

«Это был чрезвычайно важный визит, поскольку он стал первой личной встречей представителей ОАЭ с официальными лицами Республики Татарстан для обсуждения жизненно важного вопроса продовольственной безопасности. Мы были в восторге от теплого приема и гостеприимства, оказанного нам официальными лицами Татарстана на протяжении всего нашего визита», — сказала министр.

tatarstan.ru / Официальный Татарстан

«Татарстан открывает большие перспективы для ОАЭ в диверсификации наших международных источников продовольствия — ключевого элемента Национальной стратегии продовольственной безопасности ОАЭ — поскольку республика имеет растущий сельскохозяйственный сектор, который получает значительные государственные инвестиции и демонстрирует большой потенциал для увеличения экспорта продовольствия. Развитый агротехнологический сектор ОАЭ может многое предложить Татарстану, особенно в области аквакультуры и рыболовства, поскольку республика является регионом, не имеющим выхода к морю. Эти и другие жизненно важные вопросы продовольственной безопасности обсуждались в ходе визита», — отметила глава ведомства Эмиратов.

В первый полный день трехдневного визита, 8 июня, члены делегации прослушали презентацию об экономическом и инвестиционном потенциале Татарстана от агентства инвестиционного развития республики. После этого зарубежным гостям показали ряд агропромышленных холдингов и сельскохозяйственных предприятий, в том числе «РМ АГРО», «Азбука Сыра» в Мамадышском районе и «Агросила» в Набережных Челнах. Там они ознакомились с процессом выращивания кормовых культур, животноводством, производством молочной и мясной продукции.

UAE Minister of State for Food and Water Security discusses food security in Tatarstan https://t.co/wF94CHCtMe pic.twitter.com/gCPvPwcTzt — UAE News (@UAENews) June 11, 2021

9 июня делегация ОАЭ приняла участие в круглом столе с заместителем премьер-министра и министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым и заслушала презентацию об агропромышленном комплексе республики и ее компаниях.

Иностранные гости посетили ферму «Рамаевское», сельскохозяйственный кооператив «Каусар» и Казанский маслоэкстракционного завод. Там делегация ознакомилась с производством рапсового и подсолнечного масла. Кроме того, Аль Мухейри посетила Казанский жировой комбинат – крупнейшее предприятие в России по производству кетчупов, майонезов и соусов.

По окончании визита в Губернаторском дворце Казанского Кремля высокопоставленные лица из Эмиратов провели встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили развитие отношений в части агропромышленного комплекса и возможных совместных проектов по поставкам продовольствия в ОАЭ.

«Татарстан высоко ценит развитие сотрудничества нашей республики с ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений. Между Россией и ОАЭ расширяются связи в экономической и культурно-гуманитарной сферах, поддерживается координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, продолжает наращиваться торговое и инвестиционное взаимодействие. В прошлом году (2020 году — прим. ред.) российско-эмиратский товарооборот увеличился на 77%. На своем уровне Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений», — цитирует Минниханова пресс-служба президента Республики Татарстан..

tatarstan.ru / Официальный Татарстан

В свою очередь, государственный министр по продовольственной и водной безопасности ОАЭ поблагодарила республику за теплый прием и насыщенную программу.

«Для нас поездка получилась очень познавательной. Мы получили много полезной информации. Продовольственная безопасность всегда была важной темой для ОАЭ. Поскольку более 90% продовольствия мы импортируем», — сказала она.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы культуры потребления, снижения количества пищевых отходов, обеспечения качественной продукцией сельского хозяйства.

По итогам визита была достигнута договоренность о создании рабочей группы, целью которой станет рассмотрение вопросов сотрудничества в агропромышленном комплексе, возможных совместных проектов по поставкам продовольствия в Эмираты, стандартов качества продукции и изучения вариантов снижения транспортных издержек при доставке продуктов питания.