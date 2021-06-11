Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 19:23
19:18
Экономика
Прогнозы по уровню МРОТ озвучили в Министерстве труда РФ
19:17
Общество
Путин подписал закон о повышении штрафов за разглашение персональных данных силовиков
19:16
Армия
Российские корабли следят за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США
19:16
Общество
Президент РФ подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных
19:14
Экономика
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
19:12
Общество
Замдиректора РЖД раскрыл судьбу вагонов-ресторанов в поездах
19:11
Политика
Кулеба попытался оправдаться после слов Путина о коренных народах Украины
19:11
Общество
Москвичам пообещали скорое возвращение теплой погоды
19:11
Общество
Альтштейн назвал главное преимущество «Спутника V» над другими вакцинами
19:10
Экономика
«Тинькофф Банк» готовит к запуску в России свою ипотеку
Все новости

Альтштейн назвал главное преимущество «Спутника V» над другими вакцинами

Общество
Альтштейн назвал главное преимущество «Спутника V» над другими вакцинами
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Вакцина «Спутник V» справится с COVID-19, несмотря на ухудшение тяжести заболевания. Об этом ФАН заявил один из создателей российской прививки, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заверил, что «Спутник V» уже прекрасно показал себя.

«Я полагаю, вакцина «Спутник V» справится и с утяжеленной формой COVID-19. Она имеет очень хорошие характеристики и зарекомендовала себя с самых лучших сторон», — заверил профессор.

Альтштейн призвал россиян вакцинироваться и соблюдать требования, которые призваны помешать распространению инфекции.

Представитель Центра эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи также выразил мнение, что пептидная вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», имеет меньшую эффективность по сравнению со «Спутником V».

Ранее директор «Вектора» Ринат Максютов в ходе парламентских слушаний «Законодательное регулирование здравоохранения РФ» сообщил, что до конца 2021 года производство «ЭпиВакКороны» будет выполнено в объеме более трех миллионов доз.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об ухудшении ситуации с COVID-19 в столице. Однако власти Москвы не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса. При этом градоначальник отметил, что коронавирус агрессивно наступает, а тяжесть заболеваний не улучшается.

За минувшие сутки в Москве подтверждено 5853 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 1377 человек, скончались 60 пациентов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Альтштейн назвал главное преимущество «Спутника V» над другими вакцинами
вакцина коронавирус анатолий альтштейн спутник V эпиваккорона
Комментировать
Эксклюзив
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 290316 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 73393 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 53737 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50204 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 45725 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru