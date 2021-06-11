Альтштейн назвал главное преимущество «Спутника V» над другими вакцинами

Вакцина «Спутник V» справится с COVID-19, несмотря на ухудшение тяжести заболевания. Об этом ФАН заявил один из создателей российской прививки, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заверил, что «Спутник V» уже прекрасно показал себя.

«Я полагаю, вакцина «Спутник V» справится и с утяжеленной формой COVID-19. Она имеет очень хорошие характеристики и зарекомендовала себя с самых лучших сторон», — заверил профессор.

Альтштейн призвал россиян вакцинироваться и соблюдать требования, которые призваны помешать распространению инфекции.

Представитель Центра эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи также выразил мнение, что пептидная вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», имеет меньшую эффективность по сравнению со «Спутником V».

Ранее директор «Вектора» Ринат Максютов в ходе парламентских слушаний «Законодательное регулирование здравоохранения РФ» сообщил, что до конца 2021 года производство «ЭпиВакКороны» будет выполнено в объеме более трех миллионов доз.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об ухудшении ситуации с COVID-19 в столице. Однако власти Москвы не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса. При этом градоначальник отметил, что коронавирус агрессивно наступает, а тяжесть заболеваний не улучшается.

За минувшие сутки в Москве подтверждено 5853 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 1377 человек, скончались 60 пациентов.