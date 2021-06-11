Два человека погибли на месте столкновения фуры с микроавтобусом под Воронежем

Воронеж, 11 июня. В результате столкновения фуры с микроавтобусом погибли два человека в Воронежской области.

ДТП произошло днем на 5-м км дороги Воронеж — Нововоронеж — Луганск. Микроавтобус Citroen, за рулем которого находился 40-летний мужчина, столкнулся с автомобилем MAN под управлением 29-летнего водителя.

По предварительным данным, два человека погибли, шесть госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину случившегося и обстоятельства аварии.

Ранее ДТП со смертельным исходом произошло в Крыму под Симферополем вблизи пгт. Молодежное.