В ЛНР сообщили о гибели пяти военнослужащих в результате атаки диверсантов ВСУ

Луганск, 11 июня. Оборонное ведомство ЛНР сообщило о нападении диверсионной группы ВСУ на один из наблюдательных постов республики.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что в результате нападения погибли пять ополченцев. Уточняется, что диверсионная группа ВСУ атаковала наблюдательный пост в районе населенного пункта Голубовское. Отмечается, что ополченцы были хладнокровно убиты выстрелами в голову, один из военных был застрелен из снайперской винтовки.

В оборонном ведомстве республики предположили, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны НМ ЛНР для последующего обвинения республики в нарушении договоренностей, достигнутых в Минске.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов аэропорт Донецка и несколько жилых районов на севере столицы ДНР.