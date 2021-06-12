Голого короля играет свита: США готовят проигрышную повестку встречи Байдена и Путина

Американист Рафаэль Ордуханян оценил новый номер журнала Time, вышедший в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с неоднозначной обложкой. Эксперт объяснил в комментарии ФАН, что саммит пройдет на фоне политического противостояния внутри США, и Байден пытается сохранить хорошую мину при плохой игре.

Time пишет, что цель США на саммите состоит в том, чтобы Путин ушел со встречи со словами: «американцы что-то замышляют против нас». Между тем издание отмечает, что хоть Байден и планирует «жестко говорить» в Женеве, его цель — ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон.

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По словам американиста, повестка встречи хорошо известна, и она заранее проигрышная. Ничего нового США не смогут предложить.

«Путин и до приезда понимает, что они там что-то замышляют. Но то, что они замышляют, у них читается на лбу. Повестка, которую они хотят предложить Путину, проигрышная изначально — вопросы кибератак, прав человека и средств массовой информации, которые собирается поднять Байден — это курам на смех. Они нас будут учить обращению со СМИ или говорить о правах человека? А как они обращаются со СМИ, которые не придерживаются мейнстрима, или со своими гражданами, которых застреливают на улицах городов?» — удивился эксперт.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Ордуханян уверен, что России не стоит серьезно относиться ко всем обвинениям со стороны США. Российскому президенту придется выслушать очередную глупость, которую ему скажет Байден, встать, уйти и заниматься своими делами.

«Парадокс заключается в том, что мы не должны серьезно относиться ко всем этим всхлипываниям — голая свита играет голого короля. Америка перестала быть мировым лидером, ее повестка неинтересна, ей нечего предложить миру, России, своему собственному народу, Латинской Америке, Африке и даже Канаде. Оставьте ребят из Белого дома — пусть покойники сами хоронят своих мертвецов», — заключил американист.

Ордуханян также отметил уникальность встречи — это первый саммит на высшем уровне, от которого не ожидают никаких решений и который закончится без совместного коммюнике.

«Начиная с 80-х годов, я помню все встречи на высшем уровне. У нас были сложные времена, но ни одна встреча на высшем уровне не начиналась с констатации того, что никаких прорывных решений не будет, никакого совместного коммюнике не будет. Никаких иллюзий быть не должно, ничего нового нам не скажут», — заключил американист.

Ранее в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что предстоящий саммит Россия — США не рассматривается в качестве перезапуска отношений двух стран. В Белом доме отметили, что у сторон есть темы, по которым нужно работать, среди них стратегическая стабильность.