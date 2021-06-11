Путин назвал выборы в Госдуму чрезвычайно важными

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о чрезвычайной важности предстоящих думских выборов в политической жизни государства.

Российский лидер выступил на оперативном заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Президент также обсудил с участниками встречи свободное волеизъявление на сентябрьских выборах в Госдуму.

«Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре», — пояснил президент.

Ранее стало известно о предстоящей встрече Владимира Путина с депутатами Госдумы. Она состоится 21 июня и будет связана с окончанием работы седьмого созыва.