Санитарный врач Дубинин объяснил, как бороться с ростом заболеваемости COVID-19

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко поддержал решение властей не вводить локдаун в стране. Он призвал граждан активнее проходить вакцинацию, чтобы сократить распространение. Его мнение поддержал санитарный врач Николай Дубинин. Медик отмечает, что несмотря на высокие цифры, нельзя вводить ограничения, подобные тем, что были в начале прошлого года.

«Сейчас есть признаки резкого повышения заболеваемости, у нас до этого тоже наблюдался всплеск, но он был несущественным. Заболеваемость сильно связана с количеством тестов на коронавирус. Эти показатели нужно неотрывно друг от друга рассматривать», — отметил Дубинин в интервью «Журналистской правде».

По словам медика, показатель заболеваемости не может быть точным, поскольку неизвестно, сколько человек ежедневно проходят тестирование. Дубинин отметил, для сокращения числа заболевших необходимо соблюдать все меры, которые были введены еще в самом начале пандемии. И обязательно необходимо пройти вакцинацию.