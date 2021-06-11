Котировки нефти Brent преодолели 73 доллара за баррель

Москва, 11 июня. Рост мировых цен на нефть ускорился. Августовские фьючерсы на сырье марки Brent преодолели отметку в 73 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржевых торгов.

По состоянию на 18:00 по московскому времени нефть Brent торговалась на отметке 73,01 доллара за бочку. Однако затем рост котировок замедлился. В настоящий момент североморский сорт находится на отметке 72,72 доллара за баррель. В последний раз цена бочки Brent была выше 73 долларов в мае 2019 года.

Вместе с тем наблюдается рост стоимости июльских фьючерсов на техасскую нефть сорта WTI. За последние сутки котировки американского сырья выросли на 0,78%, до 79,84 доллара з баррель.

ОПЕК ранее обновила оценку мирового спроса на нефть в 2021 году. По прогнозу альянса экспортеров сырья, спрос на черное золото в 2021 году составит 96,58 барреля в сутки.