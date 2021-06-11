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Котировки нефти Brent преодолели 73 доллара за баррель

Экономика
Котировки нефти Brent преодолели 73 доллара за баррель
pixabay.com

Москва, 11 июня. Рост мировых цен на нефть ускорился. Августовские фьючерсы на сырье марки Brent преодолели отметку в 73 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржевых торгов.

По состоянию на 18:00 по московскому времени нефть Brent торговалась на отметке 73,01 доллара за бочку. Однако затем рост котировок замедлился. В настоящий момент североморский сорт находится на отметке 72,72 доллара за баррель. В последний раз цена бочки Brent была выше 73 долларов в мае 2019 года.

Вместе с тем наблюдается рост стоимости июльских фьючерсов на техасскую нефть сорта WTI. За последние сутки котировки американского сырья выросли на 0,78%, до 79,84 доллара з баррель.

ОПЕК ранее обновила оценку мирового спроса на нефть в 2021 году. По прогнозу альянса экспортеров сырья, спрос на черное золото в 2021 году составит 96,58 барреля в сутки.

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нефть brent wti торги
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