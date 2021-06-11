Межевич заявил, что проблемы Литвы с беженцами из Ирака не волнуют ни РБ, ни РФ

Страна, обрубившая контакты с соседями, вряд ли может рассчитывать на их помощь в таком деле, как пресечение нелегальной миграции на ее территорию. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Глава литовского Центра регистрации беженцев (ЦРБ) Александр Кислов заявил, что власти Литвы намерены построить палаточный городок для нелегально проникающих из Республики Беларусь беженцев, большинством из которых являются выходцы из Ирака. По его словам, граждане азиатской республики говорят, что прилетели в Белоруссию из Багдада по туристическим визам и с намерением нелегально попасть в Евросоюз.

Кислов также отметил, что городок будет приспособлен для нужд «мигрантов-холостяков», которые будут жить по 15 человек в палатке. При этом, продолжил он, приоритетом ЦРБ является обустройство быта семей и матерей-одиночек.

«Я бы не стал говорить о том, что беженцы направлялись именно в Литву — она с ее уровнем жизни и безумным национализмом даром им не нужна, — заметил Межевич. — Просто иракцы, камбоджийцы и бог знает кто еще пересекают границы Европейского союза, а жить им бы хотелось в Швеции, Германии или во Франции, на худой конец, но уж точно не в Прибалтике».

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Что же касается Республики Беларусь, то в ней, по словам эксперта, беженцы оказываются, пересекая границы Украины и России, которых в их классическом понимании (колючая проволока, следовая полоса и иные заградительные конструкции) попросту не существует.

«Так они и оказываются на литовско-белорусской границе, — добавил собеседник ФАН. — Ранее пограничники РБ предельно жестко старались пресечь эти незаконные пересечения, но теперь все иначе: возможно, энтузиазма у них стало поменьше или задачи более важные появились, а может, литовская сторона попросту спекулирует на этом факте».

Межевич высказал свои соображения о том, как беженцы из Ирака попадают в Россию, границы которой с Республикой Беларусь, по его словам, являются «чисто условными».