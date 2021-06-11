Елена Панина: В случае победы «зеленых» Германия попадет в кабалу к США

Бундестаг подавляющим большинством голосов отклонил резолюцию фракции «Союз-90»/«Зеленые» с требованием отказаться от «Северного потока — 2» и ужесточить курс в отношении России. За проект документа проголосовали лишь сами «зеленые».

Такое единодушие депутатов объясняется следующими важными причинами. «Зеленые» сегодня — это не просто одна из оппозиционных сил. Весной сего года они начали теснить в опросах общественного мнения правящий блок ХДС/ХСС. И вполне реальными становились и перспектива победы этой партии на выборах в Бундестаг, назначенных на 26 сентября 2021-го, и формирование «зелеными» федерального правительства.

Подобный вариант означал бы радикальный пересмотр прежнего курса Германии. Сопредседатель партии Анналена Бербок, которую собираются утвердить официальным кандидатом от «зеленых» на пост федерального канцлера, уже объявила о намерении повысить цены на топливо, ликвидировать дешевые авиабилеты и строить дома только с солнечными панелями. А ее коллега по руководящему посту Роберт Хабек, которого в прошедшем мае вывезли на передовую на востоке Украины, предложил поставлять немецкое вооружение местной армии.

ТАСС / Kay Nietfeld

Однако радикализм «зеленых» под видом так называемых экологических инициатив приведет к катастрофическим последствиям для немецкой экономики, а ведь на ней держатся престиж и авторитет страны в Европейском союзе. В то время как реализация предложения Хабека, которое, кстати, уже осудило большинство немецких партий, только подлило бы масла в вооруженный конфликт на Украине, а Германия получила бы ярлык «поджигателя войны».

Об опасности прихода «зеленых» к власти теперь задумываются даже немецкие средства массовой информации, которые раньше активно их поддерживали. Социологические опросы последних недель показывают, что и общество тоже начинает с тревогой воспринимать экстремизм и популизм данной партии, что приводит только к падению ее популярности. Но до сентября у «зеленых» еще есть время почистить, как говорится, предвыборную программу, убрав пункты, отпугивающие избирателей.

К тому же в самой Германии и за ее пределами хватает тех, кто хотел бы повторить феномен «зеленого» Йошки Фишера, начинавшего с протестов против размещения в Европе американских ракет и закончившего на постах главы МИД ФРГ и вице-канцлера (с 1998 по 2005 годы) вовлечением своей страны в военную операцию НАТО с бомбардировками тогда еще Югославии.

ТАСС / Soeren Stache

«Зеленые» ориентируются на те круги в США, которые хотят сохранить подчиненное положение Берлина перед Вашингтоном и препятствовать немцам в проведении самостоятельной политики даже в экономической сфере, о чем красноречиво свидетельствует эпопея с «Северным потоком — 2».

Существенное усиление позиций «зеленых» по итогам выборов в Бундестаг и приход их на ключевые посты в новом федеральном правительстве поставит Германию в еще более зависимое положение от Соединенных Штатов Америки. Именно этим, а также заинтересованностью немцев в достройке «Северного потока — 2», объясняется единодушное голосование против «зеленых» в парламенте.

Остается надеяться и на благоразумие избирателей, которые сумеют разглядеть за популизмом «зеленых» радикальную политику, которая неизбежно ударит по карманам самих граждан.

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной.