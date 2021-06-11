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Жители России стали «забывать» о пенсионных накоплениях

Экономика
Жители России стали «забывать» о пенсионных накоплениях
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 июня. Далеко не все пенсионеры способны самостоятельно отслеживать баланс, поэтому ими пользуются НПФ.

В 2020 году россияне стали меньше обращаться за назначением накопительных пенсионных начислений из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Так, одна из организаций отметила снижение в 20 процентов, а другая, более крупная и известная, потеряла 50 процентов, пишет «Lenta.ru».

Участники рынка связывают этот спад не только с пандемией коронавируса. Очевидно, что НПФ просто не желает сообщать клиентам о наступлении пенсионных оснований по накопительной части их пенсии. Такая тенденция замечена еще с 2019 года.

С проблемами пенсионерам пришлось столкнуться после повышения пенсионного возраста в 2018 году. Раньше, основания по страховой и накопительной частям пенсии были обусловлены возрастом — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а с 2019 года в страховой часть они наступают позднее.

По данным статистики Центробанка, объем выплат накопительной пенсии за 2020 год, составил 16,18 миллиарда рублей, что на 1,8 миллиарда выше, чем в 2019-м. Тогда рост составил 2,9 миллиарда. К 2021 году, количество выплат сократилось до 3,58 миллиарда рублей. Тогда как, в прошлом году эта цифра составила 4,4 миллиарда.

Дистанционные сервисы, открывшиеся из-за пандемии тоже являются серьезным препятствием. Ведь, игнорируя требование регулятора предоставить критически значимые услуги удаленно, отдельные фонды ввели электронные обращения в оборот только к концу текущего года.

Очевидно, что цифровизация не может решить проблему. Ведь в силу возраста, далеко не все пенсионеры владеют компьютерной грамотностью.

Как отмечал ранее управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов, в случае, если фонды не будут напоминать пенсионерам о пенсиях, то те будут о них забывать о своем праве на выплаты.

Ранее сообщалось, как изменятся пенсии летом текущего года и кто получит доплату в десять тысяч рублей.

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пенсии выплаты 2021
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