Прокуратура организовала проверку после гибели ребенка на путях под Ярославлем

Ярославль, 11 июня. Ярославская транспортная прокуратура начала проверку в связи со смертью школьника на территории железнодорожной станции Берендеево.

Сотрудники надзорного органа установили, что девятилетний мальчик перебегал пути на регулируемом автомобильном переезде и был сбит встречным пассажирским поездом сообщения Ярославль — Москва.

После трагедии и. о. ярославского транспортного прокурора Андрей Сизов незамедлительно провел совещание, на котором потребовал детально изучить все обстоятельства ЧП.

Несовершеннолетний получил серьезные травмы и умер на рельсах. Прибывшие медики констатировали смерть школьника, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.