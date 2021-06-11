Мошенники вывели через популярный интернет-магазин 350 млн рублей

Москва, 11 июня. Маркетплейс сообщил о мошеннической схеме, через которую аферисты вывели 350 млн рублей.

Подставные продавцы размещали на сайте несуществующий товар, а подставные покупатели оплачивали его. Во время оплаты аферисты совершали намеренную ошибку, оплата не проходила, однако в маркетплейсе продажа отображалась, и средства уходили на счет подставному продавцу.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали первых подозреваемых. Часть средств, которые мошенники пытались вывести, уже заблокированы. Представитель компании сообщил, что первая фиктивная покупка по мошеннической схеме была совершена в конце мая.

Ранее в Петербурге мошенники списали 250 тысяч со счета компании. Они удаленно подключились к личному кабинету гендиректора компании и вывели средства.