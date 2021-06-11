Экс-президент «Локомотива» Смородская хочет поставить сборную России на колени

Москва, 11 июня. Бывший президент московского клуба «Локомотив» Ольга Смородская хочет, чтобы российские футболисты преклонили колено перед матчами на Евро-2020.

Спортивный менеджер считает, что такое поведение стало бы адекватным в рамках происходящего во всем мире. Она уверена, что сборная России должна таким образом выразить свое отношение к расизму. «Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных — любых. Движение возникло после трагической гибели [Джорджа] Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна», — заявила Смородская в интервью корреспонденту Sport24.

Экс-президент московского клуба уверена, что в команде, которая будет играть под руководством тренера Станислава Черчесова, такое поведение не составит труда.

Свою позицию по поводу преклонения колена высказали в сборной Шотландии. Игроки не станут преклонять колено, сообщается на официальном сайте футбольной ассоциации страны. Спортсмены будут стоя выражать свою поддержку борьбе с расизмом.