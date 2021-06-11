Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 19:22
19:18
Экономика
Прогнозы по уровню МРОТ озвучили в Министерстве труда РФ
19:17
Общество
Путин подписал закон о повышении штрафов за разглашение персональных данных силовиков
19:16
Армия
Российские корабли следят за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США
19:16
Общество
Президент РФ подписал закон об увеличении штрафов за разглашение личных данных
19:14
Экономика
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
19:12
Общество
Замдиректора РЖД раскрыл судьбу вагонов-ресторанов в поездах
19:11
Политика
Кулеба попытался оправдаться после слов Путина о коренных народах Украины
19:11
Общество
Москвичам пообещали скорое возвращение теплой погоды
19:11
Общество
Альтштейн назвал главное преимущество «Спутника V» над другими вакцинами
19:10
Экономика
«Тинькофф Банк» готовит к запуску в России свою ипотеку
Все новости

Экс-президент «Локомотива» Смородская хочет поставить сборную России на колени

Спорт
Экс-президент «Локомотива» Смородская хочет поставить сборную России на колени
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 11 июня. Бывший президент московского клуба «Локомотив» Ольга Смородская хочет, чтобы российские футболисты преклонили колено перед матчами на Евро-2020.

Спортивный менеджер считает, что такое поведение стало бы адекватным в рамках происходящего во всем мире. Она уверена, что сборная России должна таким образом выразить свое отношение к расизму.

«Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несет за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, черных — любых. Движение возникло после трагической гибели [Джорджа] Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна», — заявила Смородская в интервью корреспонденту Sport24.

Экс-президент московского клуба уверена, что в команде, которая будет играть под руководством тренера Станислава Черчесова, такое поведение не составит труда.

Свою позицию по поводу преклонения колена высказали в сборной Шотландии. Игроки не станут преклонять колено, сообщается на официальном сайте футбольной ассоциации страны. Спортсмены будут стоя выражать свою поддержку борьбе с расизмом.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Экс-президент «Локомотива» Смородская хочет поставить сборную России на колени
футбол смородская евро-2020 blm
Комментировать
Эксклюзив
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Вассерман рассказал, что ждет доллар после встречи Путина и Байдена
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 290316 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 73393 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 53737 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50204 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 45725 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru