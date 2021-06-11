Путин встретится с Байденом из-за «плохих отношений» России и США

Москва, 11 июня. Президент России Владимир Путин поедет на саммит с главой Белого дома Джо Байденом из-за «плохих отношений» Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Саммит Россия — США состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж. Путин прилетит в Швейцарию непосредственно в день переговоров. Кроме того, в этот день он намерен встретиться с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

В Белом доме считают, что встреча Путина и Байдена не рассматривается в качестве перезапуска отношений двух стран. У сторон есть темы, по которым нужно работать, среди них стратегическая стабильность, заявили в Вашингтоне.