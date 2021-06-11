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Глава СОМБ рассказал о целеустремленности новых инструкторов из России в ЦАР

ЦАР
Глава СОМБ рассказал о целеустремленности новых инструкторов из России в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 11 июня. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов рассказал о прибытии в ЦАР новых российских специалистов, занимающихся подготовкой личного состава национальной армии (FACA).

На странице организации в социальной сети «ВКонтакте» он разместил сообщение, согласно которому в ЦАР прибыли 134 новых инструктора.

«Продолжаем обучение, все идет нормально! За последнее время к нам в усиление прибыли 134 новых инструктора. Патриоты, глаза горят! Почти все успели посмотреть фильм «Турист», — написал Иванов.

Речь идет о боевике российско-центральноафриканского производства, премьера которого прошла 14 мая на центральном стадионе Банги. Фильм пришелся по вкусу местным жителям, некоторые из которых даже принимали участие в съемках.

Глава СОМБ рассказал о целеустремленности новых инструкторов из России в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Однако в интересах сюжета героям «Туриста» приходится самим взять в руки оружие, тогда как работающие в ЦАР инструкторы участия в боях не принимают. Тем не менее их деятельность стала одним из решающих факторов, обеспечивших разгром незаконных бандформирований в стране.

«Но жизнь не кино, мы тут только учим FACA, хотя это принципиально важная задача, и именно наши тренировки сделали из центральноафриканской армии боеспособную силу, которой гордится местное население», — пояснил глава СОМБ.

Глава СОМБ рассказал о целеустремленности новых инструкторов из России в ЦАР
Prt Scr vk.com  / Александр Иванов

Ранее, выступая во время премьеры фильма на стадионе имени отца-основателя ЦАР Бартелеми Боганда, Иванов заявил, что благодаря тренировкам у российских инструкторов FACA стала одной из самых подготовленных армий на континенте.

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африка цар сомб
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