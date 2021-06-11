Сотрудников полиции Петербурга наградили медалями «За укрепление боевого содружества»

Санкт-Петербург, 11 июня. Офицеров МВД РФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области наградили за обеспечение общественного порядка и безопасности.

В торжественной церемонии награждения принял участие командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков. Он вручил ведомственные награды офицерам Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также правоохранители были награждены нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени.

Офицеры были награждены за содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности. Соответствующий приказ подписал глава Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее в России отметили День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Он был установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни ведомства.