«Физкульт-привет». Старт ЕВРО, фрик-бои и чемпионство ЦСКА

Федеральное агентство новостей представляет проект «Физкульт-привет». Вы узнаете о самых главных событиях прошедшей недели в мире российского спорта.

В этом выпуске обольстительная Илона Корстин подведет итоги баскетбольного сезона: вы узнаете, как московскому клубу ЦСКА в девятый раз подряд удалось стать победителями Единой лиги ВТБ, а также кто стал самым результативным игроком чемпионской команды.

На горяченькое вас ждут подробности самого скандального боя в истории MMA, поединка двух непобедимых спортсменов — дагестанского блогера Хасбика и таджикского певца Абдурозика. Фрик-состязание состоится уже 18 мая.

Также мы расскажем об успехах российской теннисистки Анастасии Павлюченковой и о старте чемпионата Европы по футболу. Самые интересные новости спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет»!